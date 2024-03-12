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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1.. نشوى مصطفى العمة المضحية

كتب:

ضحى محمد
02:48 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
نشوى مصطفى

نشوى مصطفى

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1، الذي يعرض حصريًا على «dmc»، ويتصدر بطولته الفنان خالد النبوي، أحداثًا مشوقة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1

تجسد الفنانة نشوى مصطفى دور شيقة خالد النبوي، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1، بشخصية مديحة المقيمة معهما في نفس المنزل، والتي تساعده في تربية أولاده الـ 6، وتحاول تخفيف وطأة الحمل عليه، بعد وفاة زوجته، واتفق «النبوي» معهما على تحديد يوم لزيارة مقابر والدتهما المتوفية.

قرر خالد النبوي ضمن أحداث الحلقة الأولى، أن يقيم لها حفلة خاصة من أجل عيد ميلادها، واحتفل مختار وأولاده بعيد ميلاد شقيقته.

أبطال مسلسل امبراطورية ميم 

المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيخة، نشوي مصطفي، نور النبوي، محمود حافظ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.