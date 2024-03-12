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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 2

كتب:

ضحى محمد
03:53 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، الخريطة النهائية لمسلسلات رمضان 2024، وخاصة الأعمال الاجتماعية التشويقية، ونعرض خلال التقرير التالي مواعيد عرض وإعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي على dmc.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 2

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم في تمام الساعة 10 و45 دقيقة على قناة dmc، حصريًا بشكل يومي.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

ويمكن متابعة موعد الإعادة لمسلسل إمبرطورية ميم، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 10 وربع صباحًا.

قصة مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن راوية إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين المرأة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

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قنوات ومواعيد العرض مسلسل إمبراطورية ميم.. مفاجأة في الحلقة الأولى

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1.. خالد النبوي يتشاجر مع أولاده الستة
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.