عمرو وهبة: زوجتي تقف خلف نجاحي.. ودعمها ساعدني على تحقيق حلم التمثيل

كشف الفنان عمرو وهبة عن دور زوجته سلمى في دعمه ومساندته في خطوته نحو عالم التمثيل، مؤكدًا أنها كانت أكبر داعم له وأول من آمن بموهبته وشجّعه على دخول هذا المجال.

زوجته سلمى كانت تطمئنه وتشجّعه

وقال «وهبة»، خلال حواره مع الإعلامية شيماء حافظ في برنامج «الحكاية فيها هي» على الردايو 9090، إن زوجته سلمى كانت تُطمئنه وتُشجّعه على ترك عمله والتركيز على التمثيل، مؤكدة قدرتها على تحمل مسؤولية الإنفاق على البيت حتى يُحقق النجاح في مسيرته الفنية.

وأضاف وهبة: «سلمى كانت تُشكل مصدر قوة ودعم لي، ودورها كان حاسمًا في اتخاذي قرار دخول مجال التمثيل، والحمد لله لم نصل إلى مرحلة تُصرَف فيها على البيت، وكان ذلك كرمًا من الله وتوفيقًا منه».