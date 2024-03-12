عمرو وهبة يكشف عن أصعب عقاب من والدته ورحلته العاطفية قبل الزواج

قال الفنان عمرو وهبة، إن توجيهات والدته ووالده له حول الاستمرار في الوظيفة الثابتة والاستقرار بها، مع عمله في مجال التمثيل كانت صائبة.

«وهبة»، خلال حواره لبرنامج «الحكاية فيها هي» تقديم الإعلامية شيماء حافظ على الراديو 9090: «لو ولادي عملوا اللي أنا فيه ده هنصحهم بنفس نصيحة أهلي، لأن هم شايفين إني فاتح بيت، وأنا أي مجال بدخل فيه بنجح فيه».

نصحية أهله صائبة

وأضاف: «أنا شايف إن كلام أهلي صح لأن محدش فينا عارف طريقه هيستقر لحد فين في المجال، ولا أحد يستطيع رسم مستقبله ونهاية طريقه، وأنا ربنا كرمني لأني حاولت أوازن بين الاتنين، واشتغلت كتير جدا في الكتابة الكوميدي، مع وظيفته الثابتة في الشركات لحد ما ربنا كرمني وأصبح لي مصدر دخل مستقبل من الفن».

وتابع: «تعرفت على سلمى زوجتي، وارتبطت بها، ولما عرفت والدتي وافقت، لأن الموافقة الأولى والأخيرة لها»، مشيرًا إلى أن الأكلة المفضلة له من والدته هي صنية البطاطس، ولا أحد يستطيع عملها مثلها.

أصعب عقاب من والدته له

وأوضح، أن العقاب الصعب بالنسبة له من والدته في الصغر حرمانه من الخروج مع أصدقائه وقت الإجازة، مشيرًا إلى أنه مر بالعديد من تجارب الحب في مراحل الدراسة الابتدائية: «عديت بمرحلة الدبايب والورد والجوابات الغرامية، وشرايط الكوكتيل، وأخد الملزمة وأحط فيها ورد وأرش عليها برفيوم».