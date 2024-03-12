عمرو وهبة: والدتي كانت تنصحني بعدم ترك وظيفتي ودخول مجال التمثيل

قال الفنان عمرو وهبة إنه لديه 3 إخوة أولاد، وأدرك مدى المعاناة التي مرت بها والدته في تربيتهم عندما كبر وأنجب طفلين، أحدهما ولد.

وتابع «وهبة» خلال حواره لبرنامج «الحكاية فيها هي» تقديم الإعلامية شيماء حافظ على الراديو 9090: «تربية 4 أولاد كارثة، فطبعًا والدتي بطلة، أنا عندي ولد واحد ومطلع عيني».

حديثه عن والدته

وأضاف أن والدته كانت لا تفرق بينهم خلال فترة تربيتهم في الصغر، لدرجة أن كل واحدًا منهم يعتقد أنه الأهم عند والدتهم وتركز وتهتم به أكثر من الباقي سواء في الدراسة، أو التدريبات أو الشغل، وصولا للمرحلة زواجهم.

وأردف، أنه يشعر كأن والدته امراة مختلفة: «ربنا يخليهالي لأن إحنا ماشيين بدعواتها».

وأشار إلى أن النصحية التي كانت دائمًا والدته توجهها له، هي عدم ترك عمله ودخول مجال التمثيل.

رأي أهله في دخوله مجال التمثيل

وأوضح، أن والدته ووالده يريدان له النجاح وتحقيق كل ما يرغب به ويستهدف، ولكنهما يفضلان الحياة المستقرة الثابتة: «يعني وظيفة وخلي هويتك على جنب، ودائمًا يقولان لي أنت طول عمرك بتلعب رياضة وعمره ما قصر على مذاكرتك، فمتخليش التمثيل اللي يقصر على شغلك».