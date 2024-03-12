مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2.. خالد النبوي ينتظر مفأجاة

انتهى مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1، بأحداث مثيرة في منزل عائلة «مختار» الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، بظهور امرأة مجهولة الهوية تذهب إلى منزله وتريد أن تقابله دون الكشف عن وجهها، ومن المنتظر أن يكون لها علاقة مباشرة به.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

وينتظر الجمهور مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2، لمعرفة ما سيحدث بعد الظهور المفاجئ للسيدة مجهولة الهوية.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 على قناة dmc

مسلسل إمبراطورية ميم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc، في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً.

وعلى قناة dmc drama يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.