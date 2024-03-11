كشفت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، عن الخريطة الدرامية للماراثون الرمضاني الحالي 2024، والذي ضم عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة، وبحث الجمهور في الساعات القليلة الماضية عن موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، والتي نكشف عنها فى السطور التالية.

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc

وتبدأ موعد عرض الحلقة 1 لمسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في الساعة 10:45 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل امبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي حول الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبدالقدوس، التي تناول خلالها علاقة رجل مع أبنائه وتمردهم عليه وطرق التربية والعلاقة بين الآباء والأبناء والصراعات التي يعيشونها.

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، نور النبوي، هاجر السراج، إيمان السيد، إلهام صفي الدين، ليلي عزالعرب وآخرين من اخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.