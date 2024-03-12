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دراما المتحدة

أحمد الطاهري: كتاب «تحرير المرأة» يعد أول حركة إصلاحية في مصر

كتب:

يارا أشرف
07:10 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
الإعلامي أحمد الطاهري

الإعلامي أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن قاسم أمين قدم كتابه «تحرير المرأة» عام 1899، أي قبل حوالي قرن وربع قرن، وكان الكتاب بمثابة صرخة مدوية أو رصاصة أو لطمة على وجه الجمود، إذ شكل أول حركة إصلاحية تنادي بتحرير المرأة، سواء في مصر أو العالم العربي.

معاملة المرأة في الإسلام 

وأضاف «الطاهري» خلال تقديمه برنامج «كلام محترم» على راديو 9090: «دافع قاسم أمين في كتابه عن معاملة المرأة في الإسلام، ردًا على انتقادات الدوق الفرنسي داركور الذي زار مصر أكثر من مرة، وطعن في أخلاق المصريين ووصفها بـ المتزمتة»

أبرز أفكار قاسم أمين في كتابه 

وتابع: «ومن أبرز أفكار قاسم أمين في كتابه «تحرير المرأة» دعوته لضرورة الاعتماد على المنطق والعقل والبحث العلمي، وعدم التمسك الأعمى بالعادات والتقاليد».

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