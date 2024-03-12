أحمد الطاهري: كتاب «تحرير المرأة» لعب دورا في تغيير فكر المواطنين والمجتمع

كشف الإعلامي أحمد الطاهري، عن محتوى برنامجه «كلام محترم» خلال موسم رمضان 2024، موضحًا أنه سيتناول تفاصيل 30 كتابًا كان لها دور هام في تغيير أفكار المواطنين والمجتمعات، ونجحت في نشر التنوير على أوسع نطاق، سواء في مصر أو في العالم العربي والغرب.

كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين

وأضاف «الطاهري» خلال تقديم برنامج «كلام محترم» على إذاعة 9090: أول كتاب سنتناوله هو «تحرير المرأة» لقاسم أمين، الذي نشأ في توقيت كان المجتمع ينظر فيه للمرأة نظرة دونية، بمعنى أن المرأة ليس لها أي دور في الحياة.

وضع المرأة وقت نشأة الكتاب

وتابع: «كانت المرأة محبوسة في أسوار كثيرة، منها البيت والمجتمع وقبلهم العقل، ولكن قاسم أمين صعب عليه أن تظل بنت بلده الجميلة الذكية محبوسة طوال عمرها، في وقت كانت المرأة تحرز فيه نجاحات كبيرة في كل المجالات بالغرب».