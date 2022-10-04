توزيع طالبات «قاسم أمين» على مدرستين بالإسكندرية بعد «سقوط قشرة السقف»

أصدر الدكتور عربي أبوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، قرارًا إداريًا بتحويل طالبات مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات «التراثية» التابعة لإدارة الجمرك التعليمية، إلى مدرستين أخرتين نتيجة دخول المدرسة الصيانة كونها مبنى تراثي قديم.

وقال الدكتور سامي فضل، مدير إدارة الجمرك التعليمية، إنّ القرار تمثل في تسكين طلاب مدرسة قاسم الإعدادية في مدرستي إسماعيل صبرى الرسمية لغات، ومجمع الشهداء تجاري خدمات بمدرسة المنشية الابتدائية.

أسباب نقل الطلاب

وأضاف «فضل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قرار تعليم الإسكندرية يهدف الحفاظ على سلامة الطالبات بعد سقوط قشرة محارة في سقف البادروم، وظهور الحديد السفلي، نافيًا ما أُشيع عن حدوث انهيار جزئي في المدرسة، مؤكدًا أنّ سقوط القشرة جاء بعيدًا عن أماكن الطلاب وفي توقيت مختلف عن تواجدهم في المدرسة.

وأوضح أنّ القرار اتّخذ أمس بعد انتهاء الفترة الأولى، وتطبيقه سيكون من اليوم حرصا على سلامة الطلاب، ونقلهم إلى مدرسة مجاورة، لافتاً إلى تحويل المبنى لهيئة الأبنية التعليمية، لإتخاذ قرار بدء عمليات الترميم.

نقل الطلاب ضرورة

وعن تساؤلات أولياء الأمور حول تأخر اتخاذ قرار الترميم بعد بدء العام الدراسي، أرجع مدير إدارة الجمرك التعليمية، السبب إلى كون مبنى المدرسة من المباني التراثية، التي يحتاج صيانتها وترميمها إلى عدة إجراءات، ورأت المديرية أن نقل الطلاب إلى مدارس أخرى ضرورة، لحين الانتهاء من إجراءات وعمليات الترميم.

وأوضح «فضل» أن الطلاب نقلوا إلى مبنى فارغ في مدرسة أخرى، مرددًا:«لن يتم أخذ مكان طالب آخر في تلك المدارس».