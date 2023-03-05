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الفن الشعبي وورش جديدة لقصر الطفل مع تلاميذ قاسم أمين

كتب:

إلهام زيدان
05:36 م | الأحد 05 مارس 2023
فاعليات قصور الثقافة

فاعليات قصور الثقافة

يواصل قصر ثقافة الطفل أنشطته النوعية فنيا وثقافيا مع المدارس المختلفة والجمعيات والمؤسسات المعنية بالأطفال، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

قصور الثقافة تحتفي بليلة النصف من شعبان

واستقبلت مدرسة قاسم أمين الابتدائية فناني القصر الذين نفذوا مجموعة من الورش مع التلاميذ، حيث قدمت كريمة الديب ورشة رسم من الفن الشعبي بألوان الباستيل، ونفذت شيرين عبد المولى مجلة حائط جاءت بعنوان «أبواب الجنة»، بمناسبة ليلة النصف من شعبان مع حوار عنها، كليلة ترفع فيها أعمالنا إلى الله ويستجاب فيها الدعوات ولا نجد أجمل من الدعاء لوالدينا، نعترف بفضلهما، ونعمل على برهما، امتثالا لأمر الله ورسوله في هذا الشأن.

وقدمت أميرة أبو الحجاج ورشة عمل مجسم عصفور من الكانسون الملون على عصا الشيش ملفوف بشرايط القطيفة، بينما نفذت منى عبد الوهاب ورشة أسورة وخاتم من سلك القطيفة الملون واللولي الأبيض والملون.

وتقام الورش في إطار أنشطة الإدارة العامة للطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويدير قصر الطفل الفنانة عبير شلتوت.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.