موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل محارب الليلة.. اعرف مواعيد الإعادة

بعد نجاح الحلقة الأولى من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، يتطلع عدد كبير من الجمهور إلى معرفة موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل محارب، الذي يشارك فيه عددكبير من نجوم السينما والدراما المصرية، وهومسلسل اجتماعي تشويقي لجميع أفراد الأسرة، ويتم عرضه 3 مرات يوميا.

موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل محارب

وعن موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل محارب، فستكون في تمام الساعة 9 مساءً على قناة cbc، والإعادة الأولى تكون الساعة 5:15 فجرًا على نفس القناة، والإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرًا اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما

وعن مواعيد عرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما، فتكون في تمام الساعة 10:30 مساءً الليلة، والإعادة الأولي الساعة 1:30 مساءً، والإعادة الثالثة في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي.

نجوم مسلسل محارب

ومسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول عزيز القادم مع أسرته للإقامة في القاهرة من إحدى محافظات صعيد مصر، ويتحمل مسؤولية إعالة الأسرة بعد وفاة والده، وتتغير حياته تماما بعد بعد وفاة والدته في حادث.

مسلسل محارب من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان.