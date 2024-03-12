3 إجراءات تشريعية لمواجهة إخفاء سلع استراتيجية من الأسواق.. احذر عقوبة الاحتكار

تضمن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي ينتظر التصديق عليه بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، ونشره في الجريدة الرسمية، 3 إجراءات تشريعية لمواجهة التجار المحتكرين للسلع الاستراتيجية في الأسواق، وتغليظ عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية.

وتهدف تلك الإجراءات إلى حماية حقوق المستهلكين، ومواجهة المحتكرين للسلع الاستراتيجية داخل السوق المصرية، بقصد تعطيش الأسواق وأحداث ربكة يترتب عليها رفع أسعار السلع المخبأة.

7 سلع استراتيجية تعرضك للحبس حال إخفائها

وتعرف السلع الاستراتيجية وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء في عام 2023 بعدد 7 سلع وهي: الأرز واللبن والجبن الأبيض والسكر وزيت الخليط، والفول، والمكرونة.

عقوبات جديدة لمواجهة المحتكرين

ووفقا لما استقر عليه المشرع ستكون عقوبة إخفاء سلعة استراتيجية الحبس مدة عام وفى حالة العودة تصاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من عامين وحتى 5 أعوام بحسب الجريمة، وغرامة تتراوح ما بين 250 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه وتتضاعف بحديها فى حالة تكرار نفس الواقعة، والإجراء الأخير مصادرة البضائع الاستراتيجية المخبأة؛ وإغلاق المحل لمدة 6 أشهر مع نشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.