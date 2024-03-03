«التموين»: استعدادات غير مسبوقة لشهر رمضان.. كل السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة

أكّد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، استعدادات الحكومة غير المسبوقة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير كل السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وقال «عشماوي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة المصرية لم تشهد أي نقص في السلع الاستراتيجية، قبل شهر رمضان.

تراجع أسعار السلع الاستراتيجية

وأوضح أن أسعار السلع الاستراتيجية تتراجع في 145 شادرًا وسلاسل تجارية دشنتها الحكومة، بتخفيضات أقل من السوق الحرة بنحو 30%.

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى تنفيذ 18 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.

الأسعار ليست مسؤولية وزارة واحدة

وعن أسباب ارتفاع أسعار السلع، قال «عشماوي»: «الأسعار ليست مسؤولية وزارة واحدة، والأسباب تتلخص في (القوة الشرائية، لوبي التجار، سعر الفائدة، العرض والطلب)، منوهًا إلى أنّ مصر تنوع مصادر استيراد اللحوم من الدول الإفريقية المحيطة بالسودان؛ لتوفير مصادر البروتين الأحمر والحفاظ على سعر مناسب.