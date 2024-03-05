«المستوردين»: توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق بأسعار مخفضة قبل رمضان

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية ستشهد هدوءًا وانخفاضًا في الأسعار قبيل شهر رمضان مدفوعة بتوافر المعروض، لكن المنتجات نهائية أو تامة الصنع التي لم يتم الإفراج الجمركي عنها بالكامل لن تنخفض بهذا الشكل.

وأضاف «بشاي»، في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ البضائع التي خرجت من الموانئ بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي سلع استراتيجية من أغذية وأدوية ومواد خام ومستلزمات إنتاج وأعلاف، ستشهد انخفاضًا في الأسعار؛ ليستشعر المواطن تغيير ملموس وهدوء في السوق قبل دخول شهر رمضان مع توافر السلع والمنتجات.

وتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين: «تمّ الإفراج الجمركي عن نحو 90% من احتياجات الشعب المصري من السلع والمنتجات، وبالنسبة للمنتج المحلي وتوفره فتأثيره لن يظهر في الوقت الحالي كبديل للعديد من السلع».