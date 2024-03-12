مسلسل صدفة الحلقة 2.. ريهام حجاج في ورطة مع خالد الصاوي

أحداث كثيرة يشهدها مسلسل صدفة الحلقة 2، وسط توقعات بأن تواجه ريهام حجاج التي تؤدي شخصية «صدفة»، الفنان خالد الصاوي.

وبدأت أحداث مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، بذهابها للفنان خالد الصاوي متنكرة دون أن يعرفها، لتخبره بأنّ ابنته الكبرى على علاقة أخرى برجل غير زوجها، قبل أن تتركه مُسرعة ويفشل في اللحاق بها.

ولم تتوقف الصدفة عند هنا، إلا أنّ ابنة خالد الصاوي الأخرى التي تؤدي دورها الفنانة نور إيهاب، طالبة بالمدرسة التي تعمل فيها «صدفة»، تتعرض إلى الإغماء نتيجة تعاطي مادة مخدرة وتنقذها الأخيرة دون معرفة هوية والدها.

مسلسل صدفة

وملسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، فراس سعيد، نور إيهاب، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويعرض على شاشات المتحدة.

وتدور أحداث مسلسل صدفة حول مدرسة تاريخ تُدعى «صدفة» وتتعرض لصدفة غريبة تغير مجرى حياتها تماما.