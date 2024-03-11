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دراما المتحدة

مسلسل صدفة الحلقة 1.. ريهام حجاج مطلوب القبض عليها في وجود عريسها

كتب:

آية أشرف
10:16 م | الإثنين 11 مارس 2024
مسلسل صدفة

مسلسل صدفة

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، تفاصيل مشوقة، إذ جاء مُحضر إلى لمنزل شقيقتها التي تعيش معها، وأبلغها بضرورة الحضور إلى قسم الشرطة، في نفس اللحظة التي يتقدم فيها «طارق» عصام السقا، للزواج منها بعد مراقبته لها.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

وأظهرت الحلقة الأولى من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، بحث «صدفة» التي تعمل مدرسة تاريخ عن فرص دروس خصوصية.

وظهرت المحاور الرئيسية لشخصية «صدفة» منذ المشهد الأول، إذ تؤدي فتاة شعبية مُعقدة من الرجال والزواج، وتحاول بناء نفسها من خلال جذب الطلاب لها بالدروس على الرغم من عدم كفاءتها في الشرح داخل الفصل.

مسلسل صدفة 

وتدور أحداث مسلسل صدفة، حول مدرسة التاريخ التي تتعرض إلى صدفة تغير مجرى حياتها تماما، وتقلبها رأسًا على عقب.

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مواعيد عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ويعرض مسلسل صدفة على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وعلى cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباح اليوم التالي، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

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بقلم آية أشرف