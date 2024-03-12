موعد عرض الحلقة 2 مسلسل صدفة على قنوات الحياة وCBC وDMC والأولى المصرية

يبحث محبو الدراما الكوميديا عن موعد عرض الحلقة 2 مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، لمعرفة ما يتم في الحلقة اليوم، عقب العديد من الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية.

موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ويأتي موعد الحلقة 2 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً.

كما تعرض الحلقة 2 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويأتي موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل صدفة على فضائية dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، بينما تكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتعرض الحلقة 2 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولي فى الساعة 10:30 مساءً، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

وتدور أحداث مسلسل صدفة حول مدرسة تاريخ تُدعى «صدفة» وتتعرض لصدفة غريبة تغير مجرى حياتها تماما.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، فراس سعيد، نور إيهاب، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويعرض على شاشات المتحدة.