مسلسل صدفة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج.. عرض زواج يتنهي ببلاغ في القسم

ينتظر متابعو مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، أحداث الحلقة 2 من العمل الدرامي المشوق، خاصة بعدما شهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث التي أظهرت تفاصيل الشخصية الرئيسية التي تلعبها بطلة العمل، وملامح السيناريو.

مسلسل صدفة الحلقة 2.. ريهام حجاج تواجه الحبس بتهمة غير معلومة

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، تحرير محضر ضدها، في الوقت الذي يطلب فيه «طارق» عصام السقا الزواج بها، لكنه يخبرها بضرورة الحضور للقسم، دون معرفة سبب البلاغ أو التهمة التي تواجهها.

وتدور أحداث العمل، حول شخصية «صدفة» التي تؤديها ريهام حجاج، وهي فتاة شعبية تعمل مدرسة تاريخ، وتحاول التقرب للطلاب لجذبهم للدروس الخصوصية.

مواعيد عرض مسلسل صدفة 2 بطولة ريهام حجاج

ويعرض مسلسل صدفة يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، وعلى cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 صباح اليوم التالي، كما يعرض على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.