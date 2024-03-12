الحالة الصحية لأحمد رفعت بعد توقف عضلة القلب.. تعرف على القصة الكاملة

لحظات صعبة تحبس الأنفاس عاشتها جماهير الكرة المصرية وأسرة اللاعب أحمد رفعت، الذي سقط بشكل مفاجئ مغشيًا عليه داخل ملعب مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري دون التحامات أو إصابات، ليقضي الأطباء داخل غرفة الرعاية المركزة فترة تخطت الساعة والنصف لإنعاش عضلة القلب التي توقفت لفترة طويلة.. فما تفاصيل الحالة الصحية لأحمد رفعت في الوقت الحالي؟.

تفاصيل الحالة الصحية لأحمد رفعت بعد توقف عضلة القلب

أعرب نادي فيوتشر عن تقديره البالغ لاهتمام مسؤولي وجماهير الكرة المصرية ، للوقوف على الحالة الصحية لأحمد رفعت، الذي تعرض لإغماء مفاجئ بسبب أزمة قلبية ألمت به أثناء مشاركته في لقاء فيوتشر والاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز، وأكد أنّ حالته غير مستقرة حتى الآن.

ماذا قال مودرن فيوتشر عن حالته؟

البداية كانت بسقوط رفعت على أرضية الملعب بعد توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة ونصف، جرى إنعاشه من قبل الطاقم الطبي في مستشفى قريبة من الملعب، وبالفعل نجحت محاولات الإنعاش بعد فترة طويلة، ليعود النبض إلى القلب، لكن حالة اللاعب لا تزال غير مستقرة ومن الصعب نقله خارج المستشفى أو إلى أي مكان آخر، إلا بعد استقرار حالته، لكنه يوضع تحت الملاحظة في الوقت الحالي، لمتابعة حالته.

آخر تطورات الحالة الصحية

إدارة النادي أكدت أنّها تتابع الموقف عن كثب، من أجل إطلاع الجماهير على تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت أولا بأول، مطالبين خلال البيان الرسمي للنادي باحترام الحياة الشخصية للاعب وانتظار تحديد الموقف الطبي من الأطباء المشرفين على الحالة.

وكان مراسل قناة «أون سبورت»، الذي تواجد أمام المستشفى التي يتلقى أحمد رفعت العلاج بها، أكد أنّه بعد الحديث مع الأطباء والجهاز الفني لفريق فيوتشر، أوضحوا أنّ ما حدث لا علاقة له بالصيام أو عدم تناول وجبة الإفطار، وأنّ ما حدث هبوط حاد أدى إلى توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، إذ وجد الأطباء صعوبة في إنعاش اللاعب، الذي توقفت عضلة قلبه لأكثر من ساعة ونصف.

حسام حسن يتحرك للاطمئنان عليه

10 دقائق فقط كانت فاصلة في مصير أحمد رفعت، والتي فصلت بين دخول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب ونقل لاعب فيوتشر والمنتخب الوطني إلى مستشفى قريبة من الملعب، وخلال ذلك الوقت نجحت محاولات إنعاش قلبه، لكن حالته ظلت غير مستقرة، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

في دقائق معدودة، تجمهر المئات من الجماهير أمام المستشفى التي يتواجد بها أحمد رفعت، من أجل دعمه وأسرته والاطمئنان على حالته الصحية، عكس صمت الملعب بعد سقوطه، هُناك ضجيج من مشاعر متباينة بين الأمل والدعاء والخوف على سلامة اللاعب.

لم تكن الجماهير فقط هي الحاضرة إلى المستشفى، بل حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التواجد هناك للاطمئنان على حالة اللاعب الذي تعرضت حياته لخطر كبير داخل الملعب.

لا تزال حالة اللاعب غير مستقرة، لكن تدخل الأطباء السريع ووجود الجماهير ودعم المدرب قد يشكلون دفعة معنوية مهمة في رحلة الشفاء.