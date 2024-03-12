تعثر نقل أحمد رفعت من المستشفى بعد توقف قلبه.. حالته حرجة ويحتاج للدعاء

لا تزال الأمور غير مستقرة بنسبة كبيرة، للحالة الصحية الخاصو بلاعب فيوتشر أحمد رفعت، الذي يرقد بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد توقف قلبه وفقدانه الوعي، خلال مواجهة فريقه لنظيره الاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بعد وصول أحمد رفعت المستشفى، ونجاح الصدمات الكهربائية في إعادة نبض القلب، كان القرار الطبي بنقله إلى مستشفى متخصص في القلب ضروريًا، وذلك بعد ساعات قليلة من دخوله الرعاية المركزة.

تعثر نقل أحمد رفعت من المستشفى

وكشف مصدر مقرب للاعب فيوتشر في تصريحات لـ «الوطن»، صعوبة نقل أحمد رفعت من المستشفى في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن حالته لا تزال حرجة ويحتاج إلى الدعاء خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن أعضاء جسمه بدأت في الاستجابة، إلا أن الوضع لن يستقر قبل 24 ساعة.

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تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

كان الطبيب المعالج لحالة أحمد رفعت، أكد أن اللاعب توقف قلبه لأكثر من ساعة، قبل أن يستجيب للصدمات الكهربائية، إلا أنه لا يزال على أجهزة التنفس الصناعي داخل الرعاية المركزة.

وسقط «رفعت» في الدقيقة 89 من عمر المباراة دون احتكاك مع أي لاعب، ليتم نقله إلى أقرب مستشفى على الفور، وإنقاذه من الموت المحقق، بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ.