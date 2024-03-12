أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم التقصير في الصلاة خلال شهر رمضان

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم التقصير في الصلاة خلال شهر رمضان، إنه لا ينبغي على المسلم ترك الصلاة لأي سبب ما.

ما حكم التقصير في الصلاة خلال رمضان؟

أضاف «الورداني» في حديثه عبر برنامج «لا تعثروا» على شاشة القناة الأولى، عن حكم التقصير في الصلاة خلال رمضان، أنه يمكن جمع الصلوات معًا، سواء الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وهو أفضل من ترك الصلوات تماما، لكن بشرط ألا يكون هذا الأمر بشكل مستمر وبدون سبب.

وتابع أمين الفتوى، بأن ترك الصلاة في اليوم كامل حرام على المسلم ومن الكبائر، بينما التقصير في الصلاة مع الصيام لا يبطل الصيام، بخلاف أنه أمر محرم لا يجب فعله.