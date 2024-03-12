حكم صيام من ترك السحور.. «الإفتاء» تحسم الجدل

السحور سنة مؤكدة عن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- وأوصى به حين قال: «تسَحَّروا فإنَّ في السَّحور بركة»، وبناء عليه أصبح عادة لازمة للمسلمين خلال شهر رمضان المبارك، ولكن قد يتركها البعض لأسباب مختلفة.

ويتساءل العديد من الأشخاص حول حكم صيام من ترك السحور، وهل يؤثر على ثواب صيامه أم لا؟، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

حكم صيام من ترك السحور

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الشخصية حكم صيام من ترك السحور، مشيرة إلى أنه إذا صام الشخص ولم يتسحر، فلا حرج صومه صحيح، لكنه ترك السنة، التي توصي بأنه على المرء أن يتسحر بما تيسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة؛ وذلك لقول النبي ﷺ: «تسحروا فإن في السحور بركة».

وأكدت «الإفتاء» خلال حديثها عن حكم صيام من ترك السحور، أن في السحور بركة تحصل بجهات متعددة، وهي: اتباع السنة، والتَّقَوِّي به على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخُلُق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء.

حكم ترك السحور لكسر الشهوة

ولفتت دار الإفتاء خلال الحديث عن حكم صيام من ترك السحور، إلى أن ترك السحور حمية لكسر الشهوة لم يكن فعله مكروهًا؛ إذ إنه يكره إن كان على وجه التَّدَيُّن والاستنان أو التشديد، فأما لغير ذلك فلا يجوز؛ كما قرره فقهاء المالكية والشافعية.