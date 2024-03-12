ما حكم نسيان نية الصيام؟.. «الإفتاء» توضح

حكم نسيان نية الصيام من الأسئلة التي تشغل بال الكثير من الصائمين، وأكدت دار الإفتاء المصرية أنّ هناك ركنين للصيام هما النية والإمساك عن المفطرات الخاصة بشهوتي البطن والفرج، ويستعرض التقرير التالي موضوع النية في الصيام وهل يشترط تكرارها كل ليلة أم تكفي في أول الشهر، وما حكم من نسيها.

حكم نسيان نية الصيام

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عن حكم نسيان نية الصيام، وأجابت عنه في فتوى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت، أوضحت من خلالها أنّ النية مرة واحدة في أول ليلة من رمضان تكون كافية، ولكن إذا استمر العبد على ترديد النية في كل ليلة لا حرج في ذلك وهو من الأمور المستحبة خروجا من الخلاف.

وفي فتواها عن حكم نسيان نية الصيام، أكدت دار الإفتاء أنّها من الأمور الهامة في الصيام، لأنها تعمل على تحديد هدف الإنسان خلال هذا الشهر الكريم، وأشارت إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.

نسيان النية في رمضان

وفي حديثها عن حكم نسيان نية الصيام، لفتت دار الإفتاء المصرية إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصيام والنية من قبله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رواه الأربعة واللفظ لأبي داود والترمذي، والإجماع هنا هو الإحكام والعزيمة.

وأوضحت الإفتاء المصرية في حديثها عن نية الصيام وهل تكفي مرة واحدة بداية شهر رمضان أم يجب تبييتها كل ليلة، أنّها كانت محل خلاف بين الفقهاء، حيث اعتبرها البعض شرط ولابد من تبيتها كل ليلة، في حين ذهب علماء آخرون إلى الاكتفاء بتبييت نية صيام شهر رمضان كله في بدايته، لكن الدار أشارت إلى أنّه من الأفضل تبييت النية كل ليلة خروجا من الخلاف كما أنّ النية محلها القلب ولا حرج من نطقها باللسان.