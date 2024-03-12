يرصد «الوطن» في السطور التالية موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 2، خاصة بعدما شهدت حلقة أمس العديد من الأحداث المشوقة التي جذبت أنظار المتابعين منذ المشهد الأول.

ويكون عرض الحلقة 2 مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على 4 قنوات مختلفة عبر شاشات المتحدة.

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 2

يأتي موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 2 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 2 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

بينما تأتي الحلقة 2 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.