موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 2، يأتي وفقا لخريطة عرض المسلسلات التي أعلنتها شبكة قنوات CBC، وتتضمن مواعيد العرض الأولى للمسلسلات الشبكة والإعادة، حيث تعرض كل قناة المسلسل 3 مرات يوميا.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 2

وموعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 2، الساعة 9 مساء على CBC لأول مرة، وباقي المواعيد كما يلي.

- مسلسل محارب الحلقة 2 الساعة 10:30 مساءً العرض الأول على قناة CBC دراما.

- مسلسل محارب الحلقة 2 الإعادة الأولى الساعة 1:30 مساءً CBC دراما.

- مسلسل محارب الحلقة 2 الإعادة الثالثة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب، تجهيز حسن الرداد الذي يعمل سائق أجرة «ميكروباص» لزفافه على ناهد السباعي، وتطلب منه والدته التي تجسد دروها عفاف شعيب أن يرتدي الفانلة البيضاء بالمقلوب تفاديا للحسد، ويتعجب محارب من تصرف والدته لكنها تصر عليه، فيوافقها على مضض، وعندما تذهب لإحضار الفانلة البيضاء تتعرض لحادث سيارة وتموت.