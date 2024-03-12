لو مديرك مفتري زي حسام الجيوشي في مسلسل محارب.. 4 حيل ذكية للتعامل معه

أظهرت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب شخصية المدير المتسلط الذي عُرف باسم حسام الجيوشي، والذي يجسده الفنان أحمد الزاهر، إذ تضمن المشهد تعنيف «حسام» لأحد رجاله وتحكّمه في كل ما يخصه بطريقة غير مقبولة، وفي هذا الصدد نوضح كيفية التعامل مع المدير المتسلط العنيف حتى تحافظ على مهنتك، وفقًا لما ذكرته دكتور إيناس علي استشاري الصحة النفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

الطريقة المثالية للتعامل مع المدير «المفتري»

لا تستقبل التعليقات بعواطفك

المدراء المتسلطون لا يهتمون لما أثرت به طريقتهم على قلبك، إذ يركزون اهتمامهم على الإنتاج والتميز المهني، لذا عليك تجنب الشعور بأنّ كلماتهم القاسية موجهة إلى شخصك، بل اجعل يقينك أنّها موجهة إلى السقطات المهنية الخاصة بك، وعليك التعلم من الملاحظات وتدوينها لعدم ترك فرصة أخرى لتوبيخك.

ساعده في الشعور بالتحكم بكل شيء

يشعر المدير المتسلط بالراحة النفسية عندما يسيطر على كل الأشياء والأشخاص، ولذلك للحفاظ على وظيفتك يفضل تجنب دخول معارك شخصية معه.

اشكره عند مدحك

إذا مدحك مديرك «المفتري» وظهر بعضًا من التشجيع والدعم تجاهك، فاشكره على ذلك، وأظهر له أنك ممتن لكلماته اللطيفة وتقدرها؛ إذ تعد هذه حيلة نفسية تزيد من تقليل عامل التسلط بشخصيته.

لا تكثر الحديث عن كرهك لمديرك

الإكثار من الكلام السلبي عن المدير يزيد الأمر سوئًا بداخلك ويعزز من جذب الأمور الأسوأ إليك، كل ما عليك التركيز عليه هو تطوير الذات؛ حتى لا تترك له فرصة لإغضابك مرة أخرى، ويفضل عدم التعبير عن مشاعرك الغاضبة لزملاء العمل؛ فربما يصل الكلام له ويزداد الوضع سوءا بينكما.

صفات المدير المثالي

وأوضحت إيناس علي استشاري الصحة النفسية أنَّ المدير الناجح هو المدير المرن الذي يستمع للموظفين، ويعاملهم كأخوة مهما كانت مكانته، ومن الضروري أن يشجع الموظفين باستمرار؛ إذ تعمل كلمات الدعم على تحفيز الإنتاج وزيادة جودته.