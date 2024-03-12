«الإسكان» تتابع تنفيذ تكليفات الحكومة لتوطين صناعة طلمبات المياه

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التكليفات الصادرة عن إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من مسؤولي المصانع والشركات المحلية والعالمية المهتمة بتوطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، بهدف بحث خطط مصانع وشركات التصنيع المحلي لتحقيق تصنيع محلي للطلمبات.

وأكد وزير الإسكان أنّ هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالمنتج المحلي، وتحفيز المصانع الوطنية، وهو ما نعمل عليه حاليا بهدف توفير المهمات والمعدات المطلوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، عن طريق الإنتاج المحلي، خاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وفي هذا السياق، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بقيادات أحد المصانع المحلية والقطاع الخاص المتخصصة بتصنيع الطلمبات بمختلف أنواعها لبحث موقف التصنيع المحلي، وبحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

وناقش الاجتماع جهود المصنع بالتعاون مع أحد المصانع العالمية بغرض توطين صناعة الطلمبات المطلوبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة الطلمبات الغاطسة التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي بالقرى المصرية، وأفاد ممثلو المصنع باتخاذ خطوات جادة في الاتفاق مع أحد المصانع العالمية لنقل الملكية الفكرية وآلية التصنيع والرسومات المتعلقة بالطلمبات إلى المصنع في مصر لتوفير متطلبات السوق المصرية من الطلمبات الغاطسة.

وعرض الدكتور سيد إسماعيل موقف احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الحالية من المهمات الكهروميكانيكية المختلفة، ومنها الطلمبات بمختلف أنواعها وقدراتها، مؤكدا أنّ هناك احتياجا كبيرا من المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الطلمبات الغاطسة في السوق المحلية والمناطق المجاورة، ما يسهم في تشجيع المصانع والقطاع الخاص على التواجد داخل مصر وزيادة استثماراتها.

وأشار إلى استعداد الوزارة الكامل لدعم مختلف المصانع المحلية والعالمية لنجاح مبادرة التصنيع المحلي وتوفير حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهمات المطلوبة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا، مؤكدا أنّ النجاح لن يتم إلا بتكاتف جهود الجهات المعنية والهيئات المتخصصة والشركات الوطنية والعالمية العاملة على التصنيع.

ولفت ممثلو المصنع إلى الاتفاق مع مجموعة من الشركات والمصانع المحلية المختلفة لتصنيع بعض المهمات والأجزاء المطلوبة لاستكمال عملية التصنيع الكامل للطلمبة محليا، ما يأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء بتكامل المصانع المحلية مع بعضها بهدف التصنيع المحي للطلمبات.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه الدكتور سيد إسماعيل باستمرار المتابعة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة وتحقيق التصنيع المحلي للطلمبات بنسب تصنيع محلي متزايدة.