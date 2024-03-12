فوائد الصيام للحالة المزاجية.. أستاذة تغذية تكشف تأثيره على المخ

الصيام له فوائد عديدة تعود بالنفع على الجسم، لما يقوم به من دور فعال في حرق الدهون ومعالجة الكثير من الأمراض فضلا عن تحسين الحالة المزاجية، وهذا ما استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، في تقرير تليفزيوني حول أهمية الصيام للجسم بجانب تقديم نصائح للتغذية. الصحية.

فوائد الصيام للجهاز العصبي

«الصيام له دور في تهدئة الأعصاب» وفقا لما قالته الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، خلال التقرير إنه في السنوات الماضية أُجريت أبحاث علمية على الصيام، وأثبتت أن هناك فوائد صحية على رأسها تحسين وظائف المخ والتركيز وتعديل الحالة المزاجية، فضلا عن علاج أمراض الصرع، مضيفة أن أهمية الصيام تظهر في استخدام مادة الكيتونات التي تُنتج عند حرق الدهون كبديل للسكر، ليضطر الجسم في أن يأخذ طاقته من الدهون.

الصيام لمدة طويلة يحسّن مستوى السكر في الدم

«الصيام يحسن مستوى السكر في الدم» حسب ما أشارت له أستاذ التغذية الطبية إلى أنّ الصيام لمدة طويلة يُعزز نمو المخ من خلال تكوين خلايا جديدة، «أوصي بالصيام للجميع خاصة الكبار في السن، لأنه يساعد على التركيز بشكل أفضل، فضلا عن مساهمته في تنظيف الجسم لنفسه والتخلص من الخلايا التالفة أو النفايات»، موضحة أنّ الصيام يُحسن الجهاز المناعي وينشطه، «كما أنه يحسن مستوى السكر، لأننا نمتنع عن الأكل لفترة طويلة، فنعطي راحة للبنكرياس من عملية إفراز الأنسولين».