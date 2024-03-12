موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.. البحث عن الخائن

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل المعلم أحداثًا كثيرة، إذ تبين أن العمل إيقاعه سريع، لينجح في لفت انتباه العديد من المتابعين، خاصة أن أحداثه تدور داخل سوق السمك وسط العديد من الصراعات، ونرصد في السطور التالية موعد عرض الحلقة 2 مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

موعد عرض الحلقة 2 مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

ويكون موعد عرض الحلقة 2 مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان اليوم بشكل حصري على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45.

كما تعرض الحلقة 2 من مسلسل المعلم على منصة Watch It، وتتاح الحلقة في جميع الأوقات حتى يتمكّن الجمهور من مشاهدته في جميع الأوقات.

تفاصيل مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبي، حول انتقام مصطفى شعبان الذي يقدم رحلة صعود قوية ويبحث عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك تتسع دائرة الانتقام التي تنطبق عليها مقولة «كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدًا منهم».

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.