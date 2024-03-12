تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1084 شاحنة و116 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 556 شاحنة و102 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 16 ألف طن بضائع، و528 شاحنة و14 سيارة.

ميناء سفاجا

وأكدت أنَّ ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة، وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون اكسبريس.

كما تمّ تداول 2500 طن بضائع، و318 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وسيناء، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1630 راكبا بموانيها.