طارق رضوان: الإفراج الفوري عن البضائع بالمواني يكفل توازن الأسعار

وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالإفراج الفوري عن البضائع بمختلف المواني المصرية، بأنها دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق والأسعار، وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية، وغيرها، لتوفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.

متابعة تنفيذ التوجيهات

ووجه «رضوان» في تصريحات له اليوم التحية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزرء، لحرصه على تنفيذ التكليفات الرئاسية بنفسه، مؤكداً قيام مدبولي بجولة تفقدية بميناء الإسكندرية لمتابعة هذا الملف، الذي جاء في توقيت مناسب مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد النائب، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، بأن زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.

تعاون أجهزة الدولة

وأعرب طارق رضوان عن سعادته بما شهده من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية كان له دور حقيقي في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية.

وأكد أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، وثمن حرص الحكومة على سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع.