مدبولي يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الإفراج عن البضائع من المواني

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الآن، مؤتمرا صحفيا من ميناء الإسكندرية للإفراج عن البضائع، ومتابعة سير أكثر من عملية إفراج من المواني المصرية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفقا للمعلن من مجلس الوزراء، فإنّ البضائع المفرج عنها اليوم من المواني بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي تشمل الآتي:

- السلع الغذائية.

- الأعلاف.

- الأدوية.

- عدد من المستلزمات الإنتاج.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ انخفاض أسعار السلع وإتاحتها بوفرة في الأسواق هو الناتج الأول من عملية الإفراج على السلع، موضحا أنّ الإفراج عن البضائع يأتي وفق التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، للمساهمة في توفير المزيد منها للمواطنين في الأسواق وخفض أسعارها.