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دراما المتحدة

مسلسل المعلم الحلقة 2.. مصطفى شعبان يدخل في صراع مع منذر رياحنة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:07 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل المعلم أحداثا مشوقة، إذ ظهر مصطفى شعبان وهو يبيع بضاعته داخل سوق السمك، ويظهر منذر رياحنة وهو في حالة غضب شديدة منه، بسبب بيع بضاعة كثيرة، ويبدأ الصراع بينهما.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

وظهرت سهر الصايغ في دور زوجة مصطفى شعبان، ويدور بينهما حوار كوميدي، ليظهر مرة أخرى الطفل جان رامز بدور ابنهما، وهو في عمر السابع سنوات، ويتبين أنهم يعانون من إنجاب طفل آخر.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، يعرض يوميا بشكل حصري على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45.

 

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