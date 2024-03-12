العاصمة الإدارية تستقبل وفد «قادرون باختلاف».. والأطفال يلتقطون الصور التذكارية

استقبل مسئولو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة وفدا يضم حوالي 250 فردا من أعضاء المبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف» من الغربية، بإشراف من مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، للقيام بزيارة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت الزيارة باستقبال أعضاء المبادرة بمبنى جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقبالهم مسئولو الجهاز، وسط فرحة في أعين أبطال قادرون باختلاف.

أعضاء وفد قادرون باختلاف يتفقدون منطقة الأعمال المركزية

وانتقل أعضاء وفد قادرون باختلاف، لتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، CBD، وجرى تقديم شرح عام عن المنطقة، والأعمال الجارية بها، كما تفقدوا منطقة الحدائق المركزية «النهر الأخضر»، وأيضا جرى تقديم شرح موجز عن الأعمال التي تمت في هذا المشروع.

وزار أعضاء الوفد أحياء مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، شملت حي المال والأعمال، وكذا الحي الحكومي والمحاور الرئيسية بالمدينة، كما أبدى الأبطال إعجابهم بما تم في المدينة، وازدادوا فخرا بدولتهم.

وفي نهاية الزيارة، قدم أعضاء الوفد ومرافقوهم، الشكر لجميع فريق العمل القائم على هذه الزيارة، والتقطوا الصور التذكارية، وكذا تقدموا بالشكر للمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بينما أكد مسئولو الجهاز أن الشكر كله لكم أنتم يا من تعلموننا جميعا كيف تكون مواجهة التحديات.