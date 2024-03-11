عمرو الليثي يلتقي عمال العاصمة الإدارية الجديدة: «من دونهم لا يمكن بناء مصر»

قال الإعلامي عمرو الليثي، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم، مُوضحًا أنّ البشر هم أهمّ ما يتضمّنه أيّ مشروع، لأنّهم سبب نجاحه، لذلك، فقد حرصنا اليوم على مقابلة العمال البسطاء هناك، فمن دونهم لا يمكن أن تُبنى مصر.

ضرورة أن يقتنص الشباب فرص العمل

والتقى الإعلامي بعدد من عمال العاصمة الإدارية الجديدة، الذين أكد أحدهم ضرورة أن يقتنص الشباب فرص العمل بدلا من البقاء على المقاهي واستنكار الظروف، مشددًا على أن عمال العاصمة الإدارية يعتزون بها.

وأوضح آخر: «نحن نفتخر بمشروعنا»، ليرد عليه عمرو الليثي قائلا: «أهم من يتسبب في نجاح عملنا هم الفنيون والعمال والمهندسون، أنا سعيد بأني هنا اليوم، في العاصمة الإدارية الجديدة مليئة بالناس والعمال».

أيهما أقدم: الأهلي أم الزمالك؟

ووجه عمرو الليثي بعض الأسئلة للعمال، كان من بينها: ما النادي الأقدم في مصر الأهلي أم الزمالك؟، وكانت الإجابة هي الأهلي، لأنه أنشئ في عام 1907 بينما الزمالك تأسس في عام 1911.