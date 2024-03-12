«الري» تتعاون مع «الزراعة» في تطهير الترع وصيانة المجاري المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية في محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والجيزة والمنوفية والقليوبية، لمتابعة حالة المنظومة المائية في هذه الإدارات.

تطهيرات الترع في محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية

ووجه الدكتور سويلم رؤساء الإدارات المركزية بمراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف والتنسيق مع قطاع الري والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، بالتنسيق مع جهات وزارة الزراعة، وتوزيع المياه على مستوى المساقي والترع الفرعية، وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة.

متابعة زراعات الأرز بنطاق المحافظة

وشدد سويلم على متابعة زراعات الأرز بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالمساحات المصرح بزراعتها بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والإزالة الفورية، وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون.

ووجه وزير الموارد المائية والري بمراجعة موقف صيانة البوابات فى كل إدارة قبل أول إبريل 2024، ومراجعة موقف المقاولين ومدى كفاءتهم في نطاق كل إدارة، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن جاهزية المحطات، وذلك بالتنسيق مع أجهزة قطاع المياه الجوفية فيما يخص مراجعة موقف الآبار الجوفية وموقف التراخيص ومعوقات قيام المزارعين بترخيص الآبار الجوفية «الري التكميلي» في زمام الإدارة والإفادة بموقف تلك الآبار.

نظم الري الحديثة

ولفت الدكتور سويلم للإدارة المركزية إلى ضرورة التنسيق مع أجهزة مصلحة الري المختصة بشأن صيانة بوابات فم ترعة النوبارية والحجوزات كيلو 61 وكيلو 28 على الترعة، وأيضاً صيانة بوابات قناطر بولين، مشددا على تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة.