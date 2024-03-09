«تموين القاهرة»: ضبط 2 طن أرز وسكر مخزنة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة

شنت مديرية التموين في القاهرة حملات على الأسواق والمحال التجارية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير الاحتياجات من السلع الضرورية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر، حيث تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من تحرير محاضر مختلفة وذلك مخالفة لأحكام القانون 108 لسنة 1980 الخاص بالبيع بأزيد من السعر الرسمي والقانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، والقرار 113 لسنة 1993 الخاص بالسلع مجهولة المصدر، والقرار 330 لسنة 2017 الخاص بعدم وجود مستندات.

ضبط مخالفات في حملات تموينية

وأسفرت الحملات من تحريز عدد من المضبوطات لحيازتها بقصد البيع والتوزيع منها طن سكر وطن أرز و1100 علبة سجائر، بما يعادل 48 ألف جنيه قيمة نقدية للمضبوطات من السجائر، وتم تحرير محضر برقم 2724 قسم شرطة التجمع الخامس مع العرض على النيابة المختصة، وتمت الحملات بتعليمات من مدير المديرية ناصر ثابت وتحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة.

توفير السلع الغذائية

وأكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين، استمرار الحملات دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى استقرار الأسواق وحماية حق المواطن، ومتابعة مدى توافر السلع وانضباط الأسعار، مشددا على أنه لا تهاون أ تراخي في حق المواطن.