محافظ الشرقية: تحرير محاضر لأصحاب 42 منزلا يلقون الصرف الصحي في الترع

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إدارة البيئة بالديوان العام بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المنازل والمنشآت التي تلقي بمياة الصرف الصحي في المجاري المائية العذبة، والترع الخاصة بري الأراضي، لمنع تلوثها، والحد من الآثار الضارة على صحة المواطنين.

حملة مفاجئة للتفتيش على المنازل والمنشآت

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قام المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية الري بمحافظة الشرقية بشن حملة مفاجئة بقرى العلاقمة بمركز ههيا وقرى (الأحراز - المشاعلة -المانسترلي) بمركز أبوكبير، وقرى (الشبانات -أبو الأخضر- كفر موسى عمران - أولاد موافي) بمركز الزقازيق، والديدامون بمركز فاقوس.

وحسب بيان صادر عن المحافظة، أسفرت الحملة التي شنتها شؤون البيئة عن ضبط (42) منزلًا يلقي أصحابها الصرف الصحي على الترع الخاصة برى الأراضي، وتم تحرير محاضر جنح لهم.