لازمة جديدة لـ مصطفى شعبان في مسلسل المعلم الحلقة 1.. «أنا نصحتك وأنت براحتك»

حققت الحلقة 1 من مسلسل المعلم لمصطفى شعبان نجاحًا كبيرًا، واستطاعت لفت انتباه العديد من المتابعين في مصر الوطن العربي، إذ يدور العمل داخل سوق السمك في 30 حلقة.

أحداث الحلقة 1 مسلسل المعلم لمصطفي شعبان

وشهدت الحلقة 1 مسلسل المعلم تشاجر مصطفى شعبان مع أحمد عبدالله محمود، إذ يضربه رفقة مجموعة شباب وسط حالة من أنظار أهالي المنطقة، وتبين في هذا المشهد وجود لازمة جديدة وهي «أنا نصحتك وانت براحتك».

وتتابع الأحداث ويتبين أن مصطفى شعبان سمى ابنه «حسن» على اسم صديقه، الذي توفي في البحر أثناء سفره من مصر إلى إحدى الدول الأوروبية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، يعرض يوميًا بشكل حصري على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45.