كاتب صحفي: مصر نجحت في زيادة صادراتها رغم الأزمات العالمية

قال الكاتب الصحفي محمد عزالدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنَّ زيادة الصادرات المصرية مؤخراً ناتجة عن جهود كبيرة وخطط للدولة، مؤكداً أنَّ التركيز على الصادرات غير السلعية بصفتها من أهم روافد النقد الأجنبي هو أحد خطط الإصلاح الاقتصادي.

خطة مصرية طموحة لتنمية الصادرات

وأضاف «عز الدين»، في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامي رامي الحلواني، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر وضعت خطة طموحة لـ تنمية الصادرات وبها العديد من المحاور أبرزها مطابقة الصادرات الزراعية للمقاييس العالمية، مؤكداً أنَّ الاهتمام بجودة الحاصلات الزراعية نتج عنه فتح العديد من الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية.

فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن البحث عن أسواق جديدة نجح في زيادة الصادرات المصرية وحصتها من التجارة العالمية، رغم الفترة الصعبة التي أثرت على الاقتصاد المصري عقب اندلاع جائحة كورونا في 2020، مثله مثل اقتصادات العالم، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة ومؤخراً التوترات الجيوسياسية في المنطقة،

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر الصادرات السلعية سجل نموا قويا وملحوظا خلال شهري يناير وفبراير، بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار مما يعكس التطور الكبير في الصادرات المصرية.