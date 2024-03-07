 «الغرف التجارية»: الاتفاق مع صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي تاريخية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو شهادة بجدارة الاقتصاد المصري، وثقة به، وأنه يستطيع الوفاء بالتزاماته.

الاتفاق مع «النقد الدولي» سيعيد الثقة بالاقتصاد المصري

وأوضح «الوكيل»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذا القرار سيعيد الثقة بالاقتصاد المصري ويشجع على جذب الاستثمارات المباشرة، مشددًا على أن البيان الخاص بالبنك أكد أن القرار سيساهم في تقليل التضخم.

تحرير سعر الصرف يعني التحرك المرن للعملة

ونوه بأن قرار البنك المركزي يعد الحل الوحيد للأزمة الحالية، موضحًا أنه تحرير سعر الصرف يعني التحرك المرن لسعر العملة، معقبًا: «ممكن بكرة الصبح نلاقي الدولار بـ30 جنيهًا، وممكن نلاقيه بـ60».

وتابع: «ما يهم المواطن المصري هو رفع مستوى معيشته من خلال خلق فرص عمل جديدة.. وهذه القرارات يجب أن يتبعها إصلاحات إجرائية لإحداث توازن بالسوق».