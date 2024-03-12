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دراما المتحدة

ضبط حشيش وسجائر مهربة بـ4 ملايين جنيه بحوزة عنصر إجرامي في سوهاج

كتب:

محمد بركات
12:35 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أنّ عنصرا إجراميا له معلومات جنائية، يتاجر في مخدر الحشيش ويروجه على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 7,200 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، و33 ألفا و370 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ4,050 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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