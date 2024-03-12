ضبط حشيش وسجائر مهربة بـ4 ملايين جنيه بحوزة عنصر إجرامي في سوهاج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أنّ عنصرا إجراميا له معلومات جنائية، يتاجر في مخدر الحشيش ويروجه على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 7,200 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، و33 ألفا و370 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ4,050 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.