تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم مع بداية شهر رمضان.. «البلدي والمستورد»

سجلت أسعار اللحوم الحمراء تراجعًا ملحوظًا وصل إلى 20 جنيهًا لكيلو البلدي والمستوردة المجمدة، وفق الأسعار المعلنة من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وشعبة القصابين، إذ سجل متوسط سعر الكيلو البلدي نحو 280 جنيهًا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، إذ بلغت وقتها 300 جنيه.

سبب تراجع اللحوم الحمراء

فسر نقيب الفلاحين حسين أبوصدام، تراجع أسعار اللحوم في بداية شهر رمضان، بتراجع الأعلاف بقيمة 500 جنيه في الطن.

ترصد «الوطن» أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين كالتالي:

أسعار اللحوم البلدي

سعر كيلو اللحوم الكندوز من 280 إلى 300 جنيه.

سعر كيلو الضأن اليوم من 370 إلى 450 جنيها.

سعر اللحوم البلدي الصغيرة اليوم 350 جنيها.

سعر اللحوم البتلو من 360 إلى 440 جنيها للكيلو.

سعر الكبدة من 340 إلى 360 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم الجملي سجل ما بين 300 و340 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم اليوم

سعر كيلو السجق البلدي نحو 300 جنيه.

سعر كيلو السجق المستورد نحو 110 جنيهات.

سعر كيلو اللحوم المفروم العادي ما بين 340 و370 جنيها.

سعر كيلو اللحوم المفروم الجملي نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- سعر كيلو اللحوم الضأن الطازج نحو 270 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 270 جنيها.

- سعر اللحوم السودانية الطازجة نحو 225 جنيها.

- أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيها.