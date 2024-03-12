تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024

انخفضت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024، بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات والمنافذ المختلفة، التابعة لوزارة التموين، ومعارض الغرف والسلاسل التجارية، بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم اليوم في السوق

وسجلت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية، ومحلات الجزارة استقرارًا، وفق ما أعلنته بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

سجل متوسط سعر الكيلو بين 326 و413 جنيهًا حسب النوع، وفق ما رصدته «الوطن» بمختلف الأسواق المحلية اليوم، بتراجع 1.35% عن أسعار أمس.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 11-3-2024 في مصر

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 379 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 320 إلى 500 جنيه.

وسجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وجاءت أسعار اللحوم البرازيلي مستقرة بسعر يتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.