مسلسل حق عرب الحلقة 2.. هل ينجو أحمد العوضي من جريمة السرقة؟

تصدر مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، مؤشر محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب على شاشة قناة ON وON Drama ومنصة watch it، ويترقب الجمهور عرض الحلقة 2 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي اليوم، بعد انتهاء أحداث الحلقة الأولى بتورط عرب السويركي في السرقة.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وتوقع الجمهور مع نهاية الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، عن تورط عرب السويركي في سرقة 150 ألفًا من المعلم عبد ربه الذي يجسده الفنان رياض الخولي، لكنه يتمكن من التوصل لمن دبر له المكيدة وسرق الأموال بدلا منه وتلفيقها له، ويسترد الأموال بشكل غير كامل وينقصهم 10 آلاف جنيه، ويضرب من سرقهم ويصطحبه معه إلى المعلم عبد ربه لإثبات براءته من السرقة، فهل ينجو أحمد العوضي من تورطه بالسرقة رغم نقص الأموال وينجح في استعادة ثقة معلمه؟.

قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار تشويقي اجتماعي رومانسي أكشن داخل منطقة الدرب الأحمر، حيث يعمل عرب السويركي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي في تجارة الأخشاب، ويدخل في العديد من الصراعات بعد رغبته في الثأر ممن قتل والده ويحاول النجاة منها.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، وفاء مكي، محمد أحمد ماهر، سلوى عثمان، وآخرين من اخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي.