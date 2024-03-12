ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام جرى ضبط (شقيقين- مقيمان بالعقار محل الواقعة)، وعُثر بإحدى غرف العقار على (حفره بعمق 4 أمتار أدوات الحفر)، وإعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.