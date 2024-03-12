ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة
كتب:
محمد بركات
12:34 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
صورة أرشيفية
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام جرى ضبط (شقيقين- مقيمان بالعقار محل الواقعة)، وعُثر بإحدى غرف العقار على (حفره بعمق 4 أمتار أدوات الحفر)، وإعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.