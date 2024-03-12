يحل موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، والموافق ثاني أيام رمضان، في نفس موعد أذان المغرب في أول أيام الشهر المبارك، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة، في إمساكية شهر رمضان لمدينة طنطا 2024.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويحرص الصائمون في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية على معرفة موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 بهدف الانتهاء من أعمالهم سريعا وقبل موعد أذان المغرب وتناول الإفطار مع أسرهم.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

واعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان 2024 الخاصة بمدينة طنطا موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، الموافق ثاني أيام شهر رمضان، حيث يأتي في الساعة 6 ودقيقتين مساء، وهو نفس موعد أذان المغرب في الغربية في أول أيام شهر رمضان.

وتكشف إمساكية شهر رمضان المبارك 2024 عن مدينة طنطا، أن عدد ساعات الصيام في اليوم الثلاثاء 12-3-2024، تصل إلى 13 ساعة و40 دقيقة، أزيد دقيقة عن أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث صلاة الفجر تكون في 4:42 دقيقة.