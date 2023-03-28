موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. صيام 14 ساعة و10 دقائق

يهتم الصائمون في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، بمعرفة موعد أذان المغرب، والذي يأتي في نفس موعد أمس الاثنين، من حيث التوقيت الزمني، وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد الإفطار اليوم في الغربية 28-3-2023

واعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية شهر رمضان المبارك، 1444هجرية والصادرة عنها، أن موعد أذان المغرب بالغربية في سادس أيام شهر رمضان المبارك اليوم الثلاثاء 28-3-2023، يكون في الساعة 6.12 دقيقة، مساءا، وهو نفس التوقيت المحلى لأذان خامس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب اليوم في الغربية

كما تضمنت إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصيام في سادس أيام شهر رمضان المبارك، الثلاثاء 28-3-2023، تصل إلى 14 ساعة و10 دقائق، حيث يكون موعد الإفطار بالغربية في سادس أيام شهر رمضان المبارك، الساعة 6.12 دقائق مساءا.

وجاء أيضا في إمساكية شهر رمضان المبارك 1444 هجرية، أن موعد الإمساك عن الطعام في سحور سادس أيام شهر رمضان المبارك 2023، كان الساعة 4.02 دقائق، بينما موعد أذان الفجر كان الساعة 4.22 صباحا، بأقل دقيقتين عن خامس أيام شهر رمضان.