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موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأربعاء 29-3- 2023 سابع أيام رمضان

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:01 م | الأربعاء 29 مارس 2023
موعد أذان المغرب بالغربية

موعد أذان المغرب بالغربية

يحين أذان المغرب في الغربية، اليوم الأربعاء 29-9-2023، سابع أيام شهر رمضان، أزيد دقيقة عن اليومين الماضيين، وتصل مدة الصيام فيه إلى 14 ساعة و12 دقيقة، أي أزيد دقيقتين أيضا عن اليوم الماضي، سادس أيام الشهر المبارك لسنة 1444 هجرية.

موعد الإفطار اليوم في الغربية 29-3-2023

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية شهر رمضان المبارك، 1444هجرية، والصادرة عنها، أن موعد أذان المغرب بالغربية في سابع أيام شهر رمضان المبارك اليوم الأربعاء 29-3-2023، يحين في الساعة 6.13 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأربعاء 29-3-2023

وأشارت إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن عدد ساعات الصيام في سابع أيام شهر رمضان المبارك، الأربعاء 29-3-2023، تصل إلى 14 ساعة و12 دقائق، حيث يكون موعد الإفطار بالغربية في سابع أيام شهر رمضان المبارك الأربعاء 29-3-2023، الساعة 6.13 دقائق مساءا.

وأوضحت الإمساكية شهر رمضان، أن موعد الإمساك عن الطعام في سحور سابع أيام شهر رمضان المبارك 2023، يكون الساعة 4.01 دقائق، بينما موعد أذان الفجر يكون الساعة 4.21 صباحا، بأقل دقيقتين عن سادس أيام شهر رمضان.

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